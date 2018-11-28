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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:18 ص
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام مقلدات الرماية " المايلز " ، يأتى ذلك استمراراً  لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية  والوحدات المقاتلة .

وقد تضمنت المرحلة دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية ، وصد هجوم العدو المضاد و تنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى وتأمينه .

وقد أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات ، والسرعة فى إكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وأشاد الفريق محمد فريد بمقاتلى الجيش الثانى وبمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى .

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشتركة بالمشروع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والإستعداد القتالى والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات ، وكذلك الروح المعنوية العالية والإستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم .

وفى نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى ، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن وإستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة . والنجاحات المتتالية خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018" فى تدمير البنية التحتية للإرهاب وإستعادة الحياة الطبيعية لأهالى سيناء وتوفير المناخ الآمن للتنمية والإستثمار ، وناقش الفريق / محمد فريد القادة على كافه المستويات فى القرارات المتخذة لتحقيق المهام المخططة وإستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى (1)
 

 

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى (2)
 
 
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى (3)
 

 

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى (4)

 


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القوات المسلحة

الجيش المصرى

رئيس الاركان




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