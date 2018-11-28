رئيس أوكرانيا يعرب عن قلقه من تضاعف عدد الدبابات الروسية على طول حدود بلاده

كييف (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأوكرانى، بيترو بوروشينكو عن قلقه من تضاعف عدد الدبابات الروسية فى القواعد الموجودة على طول حدود بلاده مع روسيا ثلاث مرات، وتساءل لماذا تم نقلهم إلى هناك؟ وقد زاد عدد الوحدات التى أعيد نشرها على طول حدودنا بشكل كبير".

وقال الرئيس الأوكرانى أنه بعد حادثة مضيق كيرتش، "هذه الدبابات لم يتم سحبها بعد، وكان علينا تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاومة فى حالة حدوث غزو برى واسع النطاق".

وأكد أن أوكرانيا تقع تحت خطر "حرب شاملة" مع روسيا، بعد حادث مضيق كيرتش.

ونقلت صحيفة كييف بوست الأوكرانية عن المكتب الصحفى للرئاسة قوله خلال مقابلة مع التلفزيون الأوكرانى: "لا أريد أن يعتقد أحد أن هذه ألعاب. البلد عرضة لتهديد "حرب شاملة" مع روسيا الاتحادية".

وأيد مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى اقتراح الرئيس بيترو بوروشينكو، فرض نظام الأحكام العرفية فى البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.. ويأتى هذا عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسى، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهى قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة القطر "يانى كابو"، فى منطقة مضيق كيرتش، يوم الأحد الماضي.

وأكدت روسيا أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت مناورة خطيرة بدلاً من الاستجابة لمطالب الجانب الروسى بالتوقف عن الحركة. وبعدما "استنفدت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات والقوانين الروسية من قبل السفن الأوكرانية فى المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة والجرف القارى الروسى، تم احتجاز تلك السفن.