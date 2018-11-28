رئيس أفغانستان يشكل فريقًا للتفاوض بشأن اتفاق سلام مع "طالبان"

جنيف /أ ش أ/

قال الرئيس الأفغانى "أشرف غني"، اليوم الأربعاء، إنه شكل فريقًا تفاوضيًا مؤلفًا من 12 شخصًا؛ من أجل السعى للتوصل إلى اتفاق سلام يشمل حركة "طالبان" فى مجتمع ديمقراطى وشامل يحترم حقوق المرأة.

وأضاف غنى -فى كلمة له أمام مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى مدينة "جنيف" السويسرية- أنه "يسرنى أن أعلن اليوم أنه بعد عدة أشهر من التشاور المكثف مع مواطنينا فى جميع أرجاء البلاد، تم صياغة خارطة طريق من أجل مفاوضات السلام".

وأوضح غنى -حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - أنه تم تشكيل الهيئات والآليات المطلوبة من أجل متابعة اتفاق السلام، مشيرًا إلى أنه يتم الآن المضى قدمًا فى المرحلة الثانية من عملية السلام.