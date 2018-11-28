video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أفغانستان يشكل فريقًا للتفاوض بشأن اتفاق سلام مع "طالبان"

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:58 م
رئيس أفغانستان يشكل فريقًا للتفاوض بشأن اتفاق سلام مع "طالبان" أشرف غني الرئيس الأفغانى
جنيف /أ ش أ/
إضافة تعليق

قال الرئيس الأفغانى "أشرف غني"، اليوم الأربعاء، إنه شكل فريقًا تفاوضيًا مؤلفًا من 12 شخصًا؛ من أجل السعى للتوصل إلى اتفاق سلام يشمل حركة "طالبان" فى مجتمع ديمقراطى وشامل يحترم حقوق المرأة.

وأضاف غنى -فى كلمة له أمام مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى مدينة "جنيف" السويسرية- أنه "يسرنى أن أعلن اليوم أنه بعد عدة أشهر من التشاور المكثف مع مواطنينا فى جميع أرجاء البلاد، تم صياغة خارطة طريق من أجل مفاوضات السلام".

وأوضح غنى -حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - أنه تم تشكيل الهيئات والآليات المطلوبة من أجل متابعة اتفاق السلام، مشيرًا إلى أنه يتم الآن المضى قدمًا فى المرحلة الثانية من عملية السلام.

 


إضافة تعليق

رئيس أفغانستان

اخبار أفغانستان

اتفاق سلام مع طالبان




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة