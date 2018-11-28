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دعوة أمريكية للدول الأوروبية ببذل مزيد من الدعم لأوكرانيا ضد روسيا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:10 ص
دعوة أمريكية للدول الأوروبية ببذل مزيد من الدعم لأوكرانيا ضد روسيا رئيس اوكرانيا بترو بوروشنكو
(أ ش أ)
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دعت الخارجية الأمريكية، الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الدعم لأوكرانيا على خلفية أزمتها الحالية مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت: إن كان أمر يتعلق بما اسمته "تصعيد خطير" فى المواجهة بين موسكو وكييف، كاشفة أن الأزمة الحالية ستتصدر اجتماع وزارى لحلف شمال الأطلسى سيحضره وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الأسبوع المقبل فى بروكسل.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عن ناورت قولها: "نودّ أن يقوم حلفاؤنا الأوروبيون بالمزيد لمساعدة أوكرانيا.. الإدارة الأمريكية اتّخذت موقفا قويا جدا لدعم أوكرانيا، ونريد أن تفعل دولا أخرى المزيد أيضا، حتى لا تتعامل الولايات المتحدة مع هذه المسائل بمفردها".

وقد حذر الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو أمس من خطر نشوب "حرب شاملة" بين بلاده وروسيا، متهما موسكو بزيادة انتشارها العسكرى على الحدود الأوكرانية.

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وكندا فى وقت سابق بما وصفته بالعدوان الروسى على السفن الأوكرانية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبى أنه سينظر فى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

 


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