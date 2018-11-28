حكومة الهند تنتقد الحقائب المدرسية الثقيلة والواجبات المنزلية

رويترز

بدافع القلق من ظهور جيل يعانى تحدب الظهر وغيره من مشاكل العمود الفقرى، انتقدت الهند المدارس لأنها تدفع التلاميذ إلى حمل حقائب مدرسية ثقيلة وتثقل عليهم بالواجبات المنزلية.

وأصدرت الحكومة إرشادات خاصة بوزن الحقائب المدرسية حسب سن الطفل مستشهدة بدارسات توضح كيف يمكن للأحمال الثقيلة أن تؤثر على العمود الفقرى للطفل فى طور النمو.

وتوصل مسح أجرته الغرف التجارية والصناعية الهندية إلى أن 68% من الأطفال قبل سن المراهقة قد يعانون من ألم بسيط فى الظهر وهو ما يمكن أن يتطور إلى ألم مزمن ثم إلى الإصابة بالتحدب.

وشملت الدراسة أكثر من 2500 طفل وألفا من الآباء والأمهات فى مدن رئيسية وأوضحت أن أكثر من 88% من الأطفال بين سن 7 و13 عاما يحملون على ظهورهم أوزانا أكبر من 45% من وزن أجسامهم.