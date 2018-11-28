video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حكومة الهند تنتقد الحقائب المدرسية الثقيلة والواجبات المنزلية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:51 ص
حكومة الهند تنتقد الحقائب المدرسية الثقيلة والواجبات المنزلية حقائب المدرسة
رويترز
إضافة تعليق

بدافع القلق من ظهور جيل يعانى تحدب الظهر وغيره من مشاكل العمود الفقرى، انتقدت الهند المدارس لأنها تدفع التلاميذ إلى حمل حقائب مدرسية ثقيلة وتثقل عليهم بالواجبات المنزلية.

وأصدرت الحكومة إرشادات خاصة بوزن الحقائب المدرسية حسب سن الطفل مستشهدة بدارسات توضح كيف يمكن للأحمال الثقيلة أن تؤثر على العمود الفقرى للطفل فى طور النمو.

وتوصل مسح أجرته الغرف التجارية والصناعية الهندية إلى أن 68% من الأطفال قبل سن المراهقة قد يعانون من ألم بسيط فى الظهر وهو ما يمكن أن يتطور إلى ألم مزمن ثم إلى الإصابة بالتحدب.

وشملت الدراسة أكثر من 2500 طفل وألفا من الآباء والأمهات فى مدن رئيسية وأوضحت أن أكثر من 88% من الأطفال بين سن 7 و13 عاما يحملون على ظهورهم أوزانا أكبر من 45% من وزن أجسامهم.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند والصين تريدان الاستفادة من دفء العلاقات بينهما خلال قمة العشرين

قطريليكس تكشف غش تنظيم الحمدين فى اتفاقية الغاز مع باكستان بالمقارنة مع الهند

اعتقال 21 شخصا فى أعمال شغب بسبب نزاع حول نقل معبد هندى بماليزيا

الهند

حكومة الهند

حقائب مدرسية

الغرف التجارية الهندية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة