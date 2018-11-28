video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس 99 متهما فى واقعة تجمهر المقطم بسبب مقتل عفروتو لمدة عام

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:59 م
حبس 99 متهما فى واقعة تجمهر المقطم بسبب مقتل عفروتو لمدة عام محكمة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس

عاقبت محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس وسكرتارية أحمد الحسيني المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء،  99 متهما بالحبس لمدة عام، لاتهامهما بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم،وسرقة جثة من مستشفى المقطم التخصصى اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

 

واسمتعت المحكمة، بالجلسة السابقة، لدفع المحامي حماد حماد على دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش و أمر الضبط والإحضار لصدوره عن تحريات منعدم، لبطلان التحريات لانعدامها وكونها، مكتبيتها وانتفاء أركان الجرائم المسندة في حق المتهمين، وشيوع الاتهام وعدم معقوليه حدوث تصور الواقعة وانعدام صلة المتهمين بالاحراز.

 

وتقدم الدفاع بحافظتين مستندات حوت على تقرير للمساعدات الفنية يكشف عدم وجود المتهمين على مسرح الأحداث بالإضافة إلى محضر يثبت أن أحد المتهمين كان مقيد الحرية على ذمة جناية أخرى في ذلك الوقت.

 

وشهدت الجلسة حضور 28 متهما فقط، فيما تغيب باقى المتهمين عن الحضور.

 

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

 

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنح أمن الدولة تفصل اليوم فى محاكمة متهمى تجهمر المقطم اعتراضا على مقتل عفروتو

دمنهور يفاوض مصطفي عفروتو

عفروتو

التجمهر

المقطم

جنح أمن الدولة

أخبار الحوادث

النيابة العامة

الحوادث اليوم

عفرتو

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة