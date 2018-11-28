جوتيريس يدعو الى محادثات سلام مباشرة مع طالبان فى أفغانستان

أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الأربعاء الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى إجراء "محادثات سلام مباشرة"، فيما اعلن الرئيس الأفغانى اشرف غنى انه شكل "فريق تفاوض" من 12 شخصا.

وفى خطاب تلاه نائب الامين العام للأمم المتحدة لدى افتتاح اجتماع وزارى حول افغانستان فى جنيف، أكد جوتيريس أن "التوصل إلى حل سياسى أمر ملح اليوم أكثر من أى وقت مضى".

وأضاف "في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تتوافر لنا على الأرجح فرصة نادرة لبدء محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. يتعين علينا ألا نضيعها".