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جماهير الاهلي بكفر الشيخ : لابد من تدعيم خط الدفاع والإستغناء عن "اللعيبة الكسر"

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:04 ص
جماهير الاهلي بكفر الشيخ : لابد من تدعيم خط الدفاع والإستغناء عن "اللعيبة الكسر" جماهير الاهلي بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تباينت أراء جماهير النادي الأهلي عقب أداء الفريق أمام المقاولين وتلقيه هزيمة غير متوقعة بهدف مقابل لاشئ ،وعبر عدد من الجماهير عن  رضاهم لتحسن أداء الاعبين  عن المباريات السابقة ، أخذين في الحسبان تعرض عدد  من للاعبين للإصابة ، ومنهم من تمنى الإستغناء عن عدد من الاعبين .

قال محسن محمد سعد ،طاالب بكلية التجارة ،أداء النادي الأهلي أمام المقاولين كان سيئ ، ويتمنى الإستغناء عن هؤلاء الاعبين " الكسر " بمجرد عوةة المصابين ،ويضم النادي لاعبين يعرفون قيمة النادي الأهلي ، مؤكداً أن مُعجب بأداء وليد سليمان، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر ، ولسوء حظ صلاح أصيب أول 5 دقائق، مشيراً إلى أنه لم يكن من المرحبين برحيل كارتيرون مدرب النادي الأهلي السابق الذي تعرض لظلم الإستغناء عنه، وعدم وجود لاعبين متميزين يعتمد عليهم أفقده بطولتين .

وأضاف رامي شرف سعد ، طالب بكلية التربية ، النادي الأهلي أداءه أفضل من مبارياتسابقة و،لكنه يحتاج لعدد من الاعبين ولابد من الإستغناء عن سعد سمير ، لتكرر أخطاءه ، مؤكداً أن القادم أفضل ، ونثق أن الفريق سيفيق من كوبته ويكفي خسارة بطولتين .

وأكد عماد أحمد عبدالوهاب ، طالب ثانوي ،أنه واثق من عودة النادي الأهلي بقوة خاصة أن عودة  سيد عبدالحفيظ يعتبرها عودة الإنضباط للنادي ، فالاعبين يحتاجون للحزم ،لأن التهاون معهم جعلهم لايؤدون الأداء المطلوب ، مطالباً بالإستغناء عن عدد منهم ليعرف بقية الاعبين قيمة تواجدهم في النادي الأهالي .

وأضاف محمود محمد، حاصلة على دبلوم تجارة ،أنه من المتعصبين للنادي الأهلي ولن يتحسر على بطولتين فقدناهم، لأن الأهلي سيعود بقوة ،ويكفينا البطولات التي حصلنا عليها ، مؤكداً إن محمد يوسف، المدير الفني  أعطى فرصة للاعبين كانوا على دكة الإحتياط منهم أحمد الشيخ، مشيراً إلى أنه غاضب من هزيمة الأهلي أمام المقاولين ومن كثرة غيظه وضع همه في الطاولة وهزم صديقة 3 مرات ، ليخرج ما بداخله من غضب وغيظ ، مؤكداً أن عماد سليمان يستحق الفوز لانه من المدربين المتميزين .

وقال عماد محمود عرفه ، طالب جامعي ،أداء النادي الأهلي أمام المقاولين أفصل بالنسبة للمباريات الماضية والاخطاء أقل، ونسبة استحواذه في المباراة  62%، ولاحط تغير طريقة لعب الفريق ، ومنها تعدد العرضيات ، وتحسن الأداء في ظل إصابة الأساسيين في الفريق أمثال فتحي والسولية وغيرهم ،فمبالك عندما يعودون والقادم أفضل إن شاء الله ، مطالبا بتدعيم خط الدفاع بلاعبين متميزين لان نقطة ضعف النادي الأهلي خط الظهر .

جماهير الاهلي بكفر الشيخ (1)
جماهير الاهلي بكفر الشيخ (1)

 

جماهير الاهلي بكفر الشيخ (2)
جماهير الاهلي بكفر الشيخ (2)

 

جماهير الاهلي بكفر الشيخ (3)
جماهير الاهلي بكفر الشيخ (3)

 

جماهير الاهلي بكفر الشيخ (4)
جماهير الاهلي بكفر الشيخ (4)

 

جماهير الاهلي بكفر الشيخ (5)
جماهير الاهلي بكفر الشيخ (5)

 

جماهير الاهلي بكفر الشيخ (6)
جماهير الاهلي بكفر الشيخ (6)

 


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