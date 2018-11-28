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جمال دبى فى عيون ولى عهدها.. 7 صور للإمارة الإماراتية بعدسة حمدان بن راشد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:27 م
جمال دبى فى عيون ولى عهدها.. 7 صور للإمارة الإماراتية بعدسة حمدان بن راشد ولى عهد دبى
كتب محمد عبد العظيم
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تملك دبى العديد من المبانى الفاخرة والأنيقة، حتى أصبح يضرب بها المثل فى الجمال وروعة التنظيم والتصميم، فضلا عن التنسيق الحضارى، ولا يمكن أن نتحدث عن جمال دبى دون ناطحة ذكر برج "خليفة" أطول ناطحة سحاب فى العالم، حيث يبلغ طوله 828 مترًا.

 

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وفى هذا الإطار يحرص الأمير حمدان بن راشد، ولى عهد دبى، على نشر العديد من الصور التى تبرز هذا الجمال الذى تتمتع به الإمارة الإماراتية الشهيرة، من خلال استعراض أبرز معالمها الأنيقة، حيث التقط صور "سيلفى" من برج خليفة وتظهر فى الخلفية مبانى دبى وهى أنيقة بالقرب من البحر.
 
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