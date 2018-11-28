جامعة العريش تحدد 5 يناير موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

شمال سيناء - محمد حسين

وافق مجلس جامعة العريش على تحديد امتحانات الفصل الدراسى الأول اعتبارا من يوم 5 يناير القادم.

جاء ذلك فى جلسة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة ، وقرر المجلس توحيد مواعيد الامتحانات على مستوى جميع كليات الجامعة على أن تنتهى يوم 24 يناير القادم، ويتم إجراء الامتحانات العملية في الأسبوع السابق للامتحانات التحريرية.

وفى الجلسة استعرض المجلس مشاركة الجامعة في حملة 100 مليون صحة تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والمقرر بدئها أول ديسمبر المقبل وتستمر حتى نهاية فبراير القادم.

ووافق مجلس الجامعة على سرعة تطبيق برنامج ميكنة البيانات المطبق حاليا في كلية التربية الرياضية وتعميمه على مختلف الكليات، وهو برنامج يحوى بيانات جميع الطلاب منذ دخوله الكلية حتى تخرجه.. وسيتم تطبيقه بالتدريج على جميع الكليات، وأن يشمل بعد ذلك أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين في الجامعة.

كما وافق المجلس على تعميم مشروع مركز القياس والتقييم على مختلف كليات الجامعة.. حيث تم تنفيذه في عدد 4 كليات، وجارى تنفيذه في عدد 4 كليات أخرى، ويشمل مكينة جميع الامتحانات والدراسات إلكترونيا وتمت الموافقة على تجهيز مكتب في كل كلية لتنفيذ المشروع، وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلى لمتابعة التفيذ مع تكليف شخص مسؤول عن كل كلية لاعداد البيانات المطلوبة للمشروع وضمان استمرارية تنفيذه.

ووافق المجلس على بروتوكول التوأمة والشراكة الذي وقعه رئيس الجامعة مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالإسكندرية لتحقيق التعاون المشترك في جميع المجالات.

وقرر المجلس التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة لتطوير موقع الجامعة وبوابتها الإلكترونية بما يتفق مع وضعها العلمى والأكاديمى، ووضع كافة البيانات الخاصة بكلياتها ومشروعاتها وكافة المعلومات عنها.

واستعرض المجلس المنشآت الجارى انشاؤها أو المقترح اقامتها خلال الخطة الجديدة من كليات ومعامل ومنشآت خدمية، وحدد يوم 15 سبتمبر القادم كآخر موعد لتسليم المبانى والمنشآت الجديدة من جانب الشركات المنفذة حتى يمكن تجهيزها لاستقبال العام الدراسى الجديد.

حضر اجتماع المجلس الذى انعقد فى مقر الجامعة بالعريش ، الدكتور رجب حفنى مستشار عام رئيس الجامعة، الدكتور سعيد لافى والدكتور حسن الدمرداش نائبا رئيس الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات من أعضاء المجلس، مدير الادارة الهندسية وعدد من مديرى الإدارات وأمين عام الجامعة.