تنمية المشروعات يكرم مجموعة من رائدات الأعمال فى مؤتمر دعم وتمكين المرأة

قامت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكريم عدد من صاحبات المشروعات الممولة من الجهاز وذلك على هامش مؤتمر دعم وتمكين المرأة "مصريات يمضين قدما". وأكدت فى كلمتها أثناء التكريم أن الجهاز سيقدم جميع أنواع الدعم للفتيات والسيدات الراغبات فى إقامة مشروعات صغيرة سواء خدمات تمويلية أو تدريبية وتسويقية بهدف تشجيعهم على الدخول فى ريادة الاعمال وانشاء مشروعات تساهم فى حركة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن وترفع من مستوياتهن المعيشية.
وقد تم تكريم مجموعة من السيدات أصحاب المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز من مختلف المحافظات وهن عايدة عبد المنعم وهى صاحبة شركة للدعاية والإعلان بمدينة ادفو بمحافظة أسوان وقد تم تمويلها من الجهاز إضافة إلى حصولها على دورات تدريبية فى إدارة المشروعات.
وأميرة جودة صاحبة مشروع مفروشات بالمنصورة وقد بدأت العمل على ماكينة خياطة واحدة ثم توسعت فى المشروع على عدة مراحل بتمويل من جهاز تنمية المشروعات و حصلت على ثلاثة قروض وتنوى القيام بمزيد من التوسعات.
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