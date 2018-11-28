تنفيذ 1169 حكما متنوعا وضبط 104 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1169 حكمًا متنوعًا منها 873 حكمًا جزئيا، و31 حكم مستأنف و241 حكم غرامات،21 حكم مخالفات، و3 هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 11300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.