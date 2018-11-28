تعليم القاهرة تنظم ندوات بأهمية المشاركة فى حملة 100 مليون صحة

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة للحملة القومية للقضاء على فيروس سى، مبادرة 100 مليون صحة برعاية رئيس الجمهورية، والتى تبدأ فى العاصمة بداية الشهر القادم.

وفى هذا السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من 32 إدارة تعليمية لإطلاق المبادرة و تنفيذها وتم تجهيز المقار الرئيسية والفرعية بداية بمقر ديوان المديرية لجميع العاملين للكشف و المتابعة.

واكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، على أهمية الوعى فى تنفيذ مبادرة 100مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وتضافر جهود مديرية تعليم القاهرة و تعاونها مع كافة الجهات المعنية وفقاً لتوجيهات محافظ القاهرة.

و اضاف فى تصريح خاص، أنه تم التأهب الكامل إستعداداً لبدء المبادرة بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختلفة و التى ستنطلق بداية شهر ديسمبرالقادم بهدف علاج جميع المصابين بالفيروس،والكشف المبكر والوقاية ومنع انتشار العدوى لتصبح مصر خالية من فيروس سى .

و اكد عطية على أهمية نشر الوعى الصحى والاقتناع والإقناع فالصحة تاجا فوق رؤوس الأصحاء وبناء الإنسان المصرى يبدأ بصحته الى جانب الندوات والكلمات التوعوية والإرشادية عن المبادرة وأهمية المشاركة والتحليل المبكر وأهدافها فى الإذاعة المدرسية اليومية وتوظيف موقع المديرية وتفعيل دور الإعلام التربوى لنشر الوعى.