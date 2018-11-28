video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعليم القاهرة تنظم ندوات بأهمية المشاركة فى حملة 100 مليون صحة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:00 ص
تعليم القاهرة تنظم ندوات بأهمية المشاركة فى حملة 100 مليون صحة طلاب
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تستعد محافظة القاهرة للحملة القومية للقضاء على فيروس سى، مبادرة 100 مليون صحة برعاية رئيس الجمهورية، والتى تبدأ فى العاصمة بداية الشهر القادم.

 

وفى هذا السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من 32  إدارة تعليمية لإطلاق المبادرة و تنفيذها وتم تجهيز المقار  الرئيسية والفرعية بداية بمقر ديوان المديرية لجميع العاملين    للكشف و المتابعة.

 

واكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، على  أهمية الوعى فى  تنفيذ مبادرة 100مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وتضافر جهود مديرية تعليم القاهرة و تعاونها مع كافة الجهات المعنية وفقاً لتوجيهات محافظ القاهرة.

 

و اضاف فى تصريح خاص، أنه تم التأهب الكامل إستعداداً لبدء المبادرة بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختلفة و التى ستنطلق  بداية شهر ديسمبرالقادم بهدف علاج جميع المصابين بالفيروس،والكشف المبكر والوقاية ومنع انتشار العدوى لتصبح مصر خالية من فيروس سى .

 

و اكد عطية على أهمية نشر الوعى الصحى والاقتناع والإقناع فالصحة تاجا فوق رؤوس الأصحاء وبناء الإنسان المصرى يبدأ بصحته   الى جانب الندوات والكلمات التوعوية والإرشادية عن المبادرة وأهمية المشاركة والتحليل المبكر وأهدافها  فى الإذاعة المدرسية اليومية وتوظيف موقع المديرية وتفعيل دور الإعلام التربوى  لنشر الوعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يتفقد مشروع "أهالينا" بمدينة السلام استعدادا لافتتاحه

محافظ الجيزة يوجه بإزالة برج مخالف والاهتمام بالنظافة

القاهرة

الصحة

مبادرة الرئيس

فيروس سى

سي




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة