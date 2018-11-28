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تعرف على رد لجنة الفتوى على حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب ؟

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:00 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى على حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب ؟ مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على
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ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب ؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:هناك أوقات نهى الشرع عن صلاة النفل فيها وهى على النحو التالى :

 

من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قدر رمح، ويقدر بربع ساعة من بزوغها تقريبًا، و عند استواء الشمس فى كبد السماء أى قبل صلاة الظهر بنحو عشر دقائق، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

 

وقد اتفق الفقهاء على كراهة صلاة النفل التى لا سبب لها فى  هذه الأوقات ، كما اتفقوا على  جواز أداء الفرائض فيها ، ولكنهم اختلفوا فى صلاة النفل التى لها  سبب فى  هذه الأوقات كتحية المسجد وسجدة التلاوة  فذهب الإمام الشافعى إلى جواز صلاتها فى وقت الكراهة ، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك – رحمهما الله – إلى كراهة صلاة النفل فى هذه الأوقات

 

وعليه : فالأمر فيه سعة ، ولا يصح الإنكار فى مثل هذه المسائل التى هى محل خلاف بين الفقهاء ؛ لأن من القواعد المعمول بها عند الفقهاء :{ لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ}.


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مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الصلاة

صلاة المغرب




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