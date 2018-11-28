تعرف على الدور المجتمعي للوقاية من الجرائم الإلكترونية

كتب محمود عبد الراضي

الجريمة الإلكترونية من أخطر أنواع الجرائم التى تهدد المجتمع، وإلى جانب الدور الأمنى الذى تقوم به أجهزة الأمن فى مكافحة الجريمة الإلكترونية، يوجد دور مجتمعى للوصول للاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويجب متابعة الأسرة لأبنائها خاصة صغار السن عند استخدام المواقع الإلكترونية، وتوجيه النصيحة لهم بعدم تصفح المواقع مجهولة المصدر، خاصة تلك التى تستهدف التأثير على أفكارهم بممارسات ضارة تهدف لإيذائهم أو إيذاء الآخرين، فضلاً عن أهمية الإبلاغ عن أى تغيير يطرأ على سلوكيات الأبناء نتيجة تصفح المواقع المشبوهة ليتسنى التدخل بصورة استباقية لدرء ارتكاب أفعال لا يمكن تدارك نتائجها السلبية.