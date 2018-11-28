تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالبحيرة

أكد الدكتور حسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى الذى يقضى على الثروة الحيوانية.

وأضاف أن تم تحصين أكثر من 500 ألف رأس من الماشية خلال الحملة القومية الثانية لمواجهة مرض الحمى القلاعية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تصيب الدواجن والمواشى من خلال القوافل البيطرية ومركز التحصينات البيطرية بمدينة دمنهور بالإضافة إلى 176 وحدة بيطرية بالمحافظة.

وأشار إلى إقامة ندوات إرشادية لتوعية الاهالى وأصحاب المزارع بمرض الحمى القلاعية وطرق وقاية المواشى الخاصة بهم وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة لمنع انتشار المرض.

وطالب مدير الطب البيطرى المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الوبائية لمناظرتها على وسحب العينات اللازمة منها مع توفير جميع اللقاحات اللازمة بكافة الوحدات البيطرية.