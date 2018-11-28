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تحرير 1685 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:29 م
تحرير 1685 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حمله مرور -ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1685مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء  نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1685مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و326مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل31050جنيه وسحب30دراجة نارية وحجز 40 دراجة.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب43رخصة وتحصيل6150جنيه غرامة.

 


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