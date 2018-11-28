تأجيل محاكمة مديرة التنظيم بحى شرق مدينة نصر لجلسة 5 يناير للمرافعة

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر قضية مدير التنظيم بحى شرق مدينة نصر، بتهمة تلقى رشوة من صاحب عقار، لـ 5 يناير القادم، لحضورالمتهمين، وسماع المرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، وسكرترية ممدوح محمد.

وكانت نيابة الأموال العامة، أمرت بحبس مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بتلقي رشوة مالية من صاحب عقار.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المهندسة "م .ج."، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضي ٧٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار.

وأشارت التحريات إلى أن قيمة الرشوة مقابل توقيع مديرة التنظيم على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه في نطاق الحي.