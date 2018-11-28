video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة مديرة التنظيم بحى شرق مدينة نصر لجلسة 5 يناير للمرافعة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:51 م
تأجيل محاكمة مديرة التنظيم بحى شرق مدينة نصر لجلسة 5 يناير للمرافعة محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر قضية مدير التنظيم بحى شرق مدينة نصر، بتهمة تلقى رشوة من صاحب عقار، لـ 5 يناير القادم، لحضورالمتهمين، وسماع المرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، وسكرترية ممدوح محمد. 
 
وكانت نيابة الأموال العامة، أمرت بحبس مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بتلقي رشوة مالية من صاحب عقار.
 
وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المهندسة "م .ج."، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضي ٧٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار.
 
وأشارت التحريات إلى أن قيمة الرشوة مقابل توقيع مديرة التنظيم على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه في نطاق الحي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة المتهم بذبح مواطن فى المرج لـ30 يناير المقبل

تأجيل محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم لـ18 ديسمبر

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

حى مدينة نصر

تلقى رشوة

ضبط مهندسة

مدير التنظيم

صاحب عقار

الرقابة الادارية

تأجيل القضية

سماع المرافعة

يناير القادم




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة