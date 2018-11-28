تأجيل محاكمة المتهم بذبح مواطن فى المرج لـ30 يناير المقبل

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم "عبد الظاهر.ا"، بتهمة قتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج، لجلسة 30 يناير لحضور الشاهد الرابع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "عبد الظاهر البدرى"، بقتل المجني عليه "عبد الرحمن شلبي"، عمدا مع سبق الإصرار، فما إن ظفر به حتي قام بذبحه مستخدما سلاح أبيض "كتر"، قاصدا من ذلك قتله محدثا إصابته التى أودت بحياته.