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تأجيل طعن ريان الإسماعيلية على حكم سجنه لـ27 فبراير انتظارا لتقرير الخبراء

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:19 ص
تأجيل طعن ريان الإسماعيلية على حكم سجنه لـ27 فبراير انتظارا لتقرير الخبراء محكمة النقض
كتب عامر مصطفى
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قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من مهدى عويضة سالم الملقب بريان الإسماعيلية و4 آخرين، وذلك على حكم المحكمة الاقتصادية بمعاقبة عويضة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 494 مليون جنيه وبمعاقبة الأربعة الآخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين لجلسة 27 فبراير المقبل لورود تقرير الخبراء.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد القوى وعضوية المستشارين مصطفي حسان ورضا سالم وخلف السيد وابراهيم عوض ومحمد يحيى وبسكرتارية وائل رمضان ومحمد سامى وأحمد راتب.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام الأول بتاسيس شركة بالقنطرة غرب لتلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها، وذلك للمخالفة للقانون ووجهت لهم تهم النصب على عدد من المواطنين وتوظيفهم للاموال بدعوى تشغيلها.


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