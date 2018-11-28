بيع جزء من درج برج إيفل مقابل 169 ألف يورو فى مزاد بباريس

(رويترز)

قال متحدث باسم دار ارتكوريال للمزادات إن جزءا من الدرج الحلزونى الأصلى لبرج إيفل، أحد أشهر المقاصد السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بيع فى مزاد مقابل 169 ألف يورو (190885 دولارا) أى بثلاثة أمثال سعره المبدئي.

وحاز الفائز بالمزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط لم يذكر اسمه، على ذلك الجزء من الدرج المعدنى الذى يعود إلى 129 عاما مضت. ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 متر ووزنه 900 كيلوجرام تقريبا ويتضمن نحو 25 درجة.

وكان هذا الجزء من الدرج ضمن مجموعة خاصة فى كندا وكان واصلا بين أعلى طابقين فى برج إيفل وهو واحد من 24 جزءا من الدرج الذى جرى تفكيكه عام 1983 بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

ويمكن مشاهدة باقى أجزاء الدرج فى مواقع أخرى مثل حدائق مؤسسة يويشى فى اليابان وقرب تمثال الحرية فى نيويورك وفى ديزنى لاند بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان الدرج الذى بيع الثلاثاء معروضا منذ 20 يوما فى ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه فى باريس.