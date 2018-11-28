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بوتفليقة: الجزائر ترغب فى تطوير علاقات التعاون التى تجمعها مع موريتانيا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:10 م
بوتفليقة: الجزائر ترغب فى تطوير علاقات التعاون التى تجمعها مع موريتانيا عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
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أعرب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، عن رغبة بلاده فى الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون التى تجمعها مع موريتانيا.

وقال الرئيس بوتفليقة - فى برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، اليوم الأربعاء - "يسعدنى غاية السعادة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تحيى عيدها الوطنى المجيد الثامن والخمسين، أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهانى وأصدق التمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية ويمن بالمزيد من الرقى والازدهار على الشعب الموريتانى الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة".

وأضاف - فى برقيته - "وأعرب لكم مجددا عن ثابت حرصى على مواصلة العمل معكم من أجل الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين إلى مراتب أعلى بما يلبى طموح شعبينا الشقيقين إلى التقدم والرقي".

 


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