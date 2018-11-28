بعد تصديق المفتى..الإعدام لـ3 عاطلين خططوا لقتل سائق توك توك وسرقته بالمرج

كتب ـ عامر مصطفى

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، 3 عاطلين متهمين بقتل سائق "توك توك" رميا بالرصاص لسرقته بالمرج بالإعدام شنقا، عقب تصديق مفتى الجمهورية على حكم إعدامهم، وذلك عقب القبض عليهم، واعترافهم بقتل المجنى.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من، "أحمد. ا"، و"أحمد. ح"، و"أمين إ"، بأن قتلوا المجني عليه "علاء. س"، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين "فرد خرطوش" وسلاح ابيض "مطواة" وقاموا باستدراج المجني عليه لمحل الواقعة وما ان ظفروا به حتي أطلق أولهم عليه عيارا ناريا ما أودى بحياته.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بالاتفاق علي سرقة المنقولات المملوكة للمجنى وقتله، واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، واستقل المتهم الثاني الدراجة البخارية، واستدرجه لمحل الواقعة وما أن أبصره المتهم الأول حتى أطلق عليه عيارا ناريا حال كون الثاني مشهرا سلاحا ناريا قاصدين إزهاق روحة مما احدث اصابته التي أودت بحياته وعقب ذلك شرعوا في سرقة المنقولات خاصته إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لهروبهم خشية ضبطهم.