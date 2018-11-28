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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:33 م
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بدء التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات رئاسة جورجيا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:26 م
بدء التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات رئاسة جورجيا رئيس جورجيا
رويترز
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بدأ الناخبون في جورجيا التصويت اليوم الأربعاء بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي أجريت جولتها ألأولى الشهر الماضي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء.

وتخوض جولة الإعادة الدبلوماسية السابقة، الفرنسية المولد، سالومي زورابيشفيلي التي حصلت في الجولة الأولى على 38.7 % من الأصوات ووزير الخارجية السابق جريجول فاشادزه الذي حصل على 37.7 %.

ويدعم حزب الحلم الحاكم مرشحته زورابيشفيلي فيما رشح فاشادزه ممثلا لتكتل مؤلف من 11 حزبا من المعارضة بقيادة حزب الحركة الوطنية المتحدة الذي ينتمي إليه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

ويدعو الحزب الحاكم ومرشحته إلى علاقات متوازنة مع كل من روسيا والغرب بما ييسر تحقيق طموحات البلاد في علاقات أوثق مع الغرب دون إثارة غضب موسكو.

وإذا فاز مرشح المعارضة فإن من المتوقع أن يستخدم سلطاته الرئاسية الرمزية في الدعوة إلى علاقات وثيقة مع حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، وهي من القضايا الحساسة بالنسبة للدول التي كانت أجزاء من الاتحاد السوفييتي السابق الذي كانت روسيا أهم جمهورياته.


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جورجيا

انتخابات الرئاسة

حزب الحركة الوطنية




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