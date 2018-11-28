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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:32 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة  الأسبوعي برئاسة الدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية  والاجتماعية  وتقارير  الوزراء المختلفة. 

 

كانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير  على معاملة  ضحايا الحادث  الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة  الموافق 2/11/2018،  واستهدف  حافلة  كان  يستقلها عدد من الاسر المصرية  القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا،  معاملة الشهداء،  وتفويض وزيرة التضامن  الاجتماعي  بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).

 

 

 
 

 

 


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