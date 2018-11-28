انطلاق الجولة الحادية عشرة من اجتماع أستانا حول تسوية الأزمة السورية

(أ ش أ)

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات "أستانا" حول الأزمة السورية، بعد وصول جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من للمحادثات فى مؤتمر أستانا حول سوريا حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية.

وقال رئيس دائرة آسيا فى الخارجية الكازاخية حيدر توماتوف للصحفيين صباح اليوم، إن جميع المشاركين فى الاجتماع الدولى الـ 11 حول سوريا وصلوا إلى أستانا، بمن فيهم وفود الدول الضامنة، (روسيا وتركيا وإيران)، ووفد المعارضة السورية المسلحة بقيادة أحمد طعمة.

وأضاف توماتوف أن بعض الوفود وصلت أمس إلى كازاخستان وعقدوا سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

ويترأس الوفد الروسى ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسى الخاص لسورية، وتركيا نائب وزير الخارجية سيدات أونال، وإيران حسين جابرى أنصاري، مساعد أول وزير الشؤون الخارجية للشؤون السياسية.

ويترأس وفد الأمم المتحدة ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا.