video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. "ليلة الشعر" أمسية ثقافية بالمعهد الفرنسى فى الإسكندرية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:58 م
اليوم.. "ليلة الشعر" أمسية ثقافية بالمعهد الفرنسى فى الإسكندرية المعهد الثقافى الفرنسى-ارشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية أمسية ثقافية بعنوان" ليلة الشعر" مناسبة إقامة معهد العالم العربى وبيت الشعر بباريس تجمع بين القراءة والغناء والموسيقى الإلكترونية والفيديو جوكى، وذلك اليوم بمقر المعهد بالإسكندرية.

 

وتبدأ الأمسية بالقراءة حيث سيقوم العديد من المشاركين بقراءة نصوص شعرية باللغة العربية والفرنسية واليونانية لمختلف الشعراء، ويكون ضيف شرف الأمسية المغنى سيد إمام وهو عضو من أعضاء فريق ابجيبشن بروجكت والذى سيختم الأمسية بمزيد من الغناء والشعر والألحان الصوفية

 

تم تنظيم الأمسية بمشاركة كل من المدرسة الفرنسية بالإسكندرية وجامعة سنجور والمركز الثقافى اليونانى وفريقى المسرح عكس عكاس Ensembleبالإضافة إلى أعضاء ورشة الإلقاء والشاعر السكندرى ميسرة صلاح الدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

4 أغسطس.. أمسية "المسرح المصرى للشباب" فى المعهد الثقافى الفرنسى

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

المعهد الفرنسى بالاسكندريه

فاعليات ثقافية بالاسكندريه




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة