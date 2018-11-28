اليوم.. "ليلة الشعر" أمسية ثقافية بالمعهد الفرنسى فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية أمسية ثقافية بعنوان" ليلة الشعر" مناسبة إقامة معهد العالم العربى وبيت الشعر بباريس تجمع بين القراءة والغناء والموسيقى الإلكترونية والفيديو جوكى، وذلك اليوم بمقر المعهد بالإسكندرية.

وتبدأ الأمسية بالقراءة حيث سيقوم العديد من المشاركين بقراءة نصوص شعرية باللغة العربية والفرنسية واليونانية لمختلف الشعراء، ويكون ضيف شرف الأمسية المغنى سيد إمام وهو عضو من أعضاء فريق ابجيبشن بروجكت والذى سيختم الأمسية بمزيد من الغناء والشعر والألحان الصوفية

تم تنظيم الأمسية بمشاركة كل من المدرسة الفرنسية بالإسكندرية وجامعة سنجور والمركز الثقافى اليونانى وفريقى المسرح عكس عكاس Ensembleبالإضافة إلى أعضاء ورشة الإلقاء والشاعر السكندرى ميسرة صلاح الدين.