اليوم.. "تنفيذى القاهرة" يناقش الاستعداد لبدء حملة القضاء على فيروس سى

كتب سيد الخلفاوى

يعقد اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، مديرى المديريات، ورؤساء الأحياء.

ومن المقرر أن يناقس المجلس أهم الاستعدادات التى تنفذها أجهزة العاصمة لمواجهة الأمطار، وإجراءات البدء فى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، تحت شعار 100 مليون صحة، والتى ستبدأ مع بداية الشهر القادم.

ومن القرر أيضا أن يعلن المحافظ عن موعد افتتاح عدد من مشاريع تسكين العشوائيات مثل الأسمرات ومشروعى المحروسة 1 و2.