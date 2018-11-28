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اليوم الوطنى الـ47 للإمارات.. "شرطة أبو ظبى" تنظم احتفالية خاصة.. "فيديو"

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:24 م
اليوم الوطنى الـ47 للإمارات.. "شرطة أبو ظبى" تنظم احتفالية خاصة.. "فيديو" الشيخ زايد
كتب محمد عبد العظيم
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بدأت العديد من المؤسسات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظيم الفعاليات المختلفة للاحتفال باليوم الوطنى الـ47 للإمارات، وفى هذا الإطار نظمت شرطة أبو ظبى احتفالية خاصة بهذا اليوم الوطنى، وذلك بحضور اللواء محمد خلفان الرميثى القائد العام لشرطة أبو ظبى، واللواء مكتوم الشريفى مدير عام شرطة أبو ظبى، وعدد من كبار الضباط والمسئولين والفنانين والشعراء.

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

 

 


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