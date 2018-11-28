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اليوم.. آخر مهلة لتلقى عروض تحديد استشارى مشروع تأهيل ترام الإسكندرية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:00 ص
اليوم.. آخر مهلة لتلقى عروض تحديد استشارى مشروع تأهيل ترام الإسكندرية الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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تنتهى اليوم المهلة الأخيرة التى حددتها الهيئة القومية للأنفاق لتلقى العروض الفنية والمالية من المشاركين بالمناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة للمرة الثانية لاختيار الاستشارى الذى سيقوم بالأعمال الاستشارية لمشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، حيث تم دعوة 6 مكاتب استشارية عالمية للاشتراك بالمناقصة.

 

كانت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق قررت إلغاء المناقصة العالمية التى طرحتها أول مرة لاختيار استشارى لإعداد تصميمات مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية والإشراف على تنفيذ المشروع، وذلك بعد تعدى العروض للقيمة التقديرية التى حددتها الهيئة.

 

وقالت لجنة البت بالهيئة القومية للأنفاق فى قرار الإلغاء إنها قررت رفض خطاب اتحاد الشركات الاستشارية الأعلى تقييمًا ضمن العروض المتقدمة، والذى عرض تخفيض قيمة عرضه المالى بنسبة 25% بسبب أن عرضه المالى تعدى القيمة التقديرية المحددة للمشروع.

 

 


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