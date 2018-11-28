النيابة تطلب التحريات حول انتحال موظف صفة قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول انتحال موظف صفة قضائية، بالمنطقة الأثرية، وإظهاره كارنيها مزيفا للقوات المسئولة عن تأمين المنطقة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة انتحال صفة.

ألقت مباحث تأمين المنطقة الأثرية بالهرم القبض على موظف لانتحاله صفة وكيل نيابة بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة ضباط مباحث تأمين المنطقة الأثرية بالهرم للحالة الأمنية، فاشتبهوا فى أحد الأشخاص الذى ادعى أنه وكيل نيابة وقدم كارنيه تبين أنه مزيف، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعمل موظف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.