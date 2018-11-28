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النيابة تطالب بالتحريات حول جزار ذبح كلبا فى الدقى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:11 م
النيابة تطالب بالتحريات حول جزار ذبح كلبا فى الدقى كلب -أرشيفية
كتب سليم على
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طالبت نيابة شمال الجيزة، بسرعة التحريات حول جزار، متهم بذبح كلب وإصابة آخر، وجاء ذلك بعد تداول فيديو للكلبين على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء قيام الجزار بارتكاب الواقعة.
 
وكان قسم شرطة الدقى، تلقى بلاغا من أهالي المنطقة يفيد، بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، لجزار قام يذبح كلب وإصاب آخر، وبالفحص تبين صحة ما تم تداولة عبر الفيديو.
 
على الفور تم عمل التحريات الأولية التي ثبت من خلالها أنه أثناء سير الجزار بالشارع قام أحد الكلاب بعقره مما أثار غضبه فقرر التخلص منه فطارده وقام بارتكاب الواقعة، وبناء على ذلك تم إصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
 

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن عبد الله

المفترى

يامفترى تدبح الكلب البرىء علشان عضك كنت عضه انت كمان وخلاص

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد محمود

فين العربية

كان فيه زمان عربية اسمها عربية الكلاب فينها دلوقتي الكلاب انتشرت بشكل مرعب لازم الحكومة تتصرف

عدد الردود 0

بواسطة:

ناديا

تعليق رقم 2 مشكلتنا الكلاب المسالمة ؟

يعنى لا يهم تصرفاتنا مع الكلاب والحيوانات بشكل عام ... نحن اسياد (اشرار) ولا نسأل عما نفعل بها . ما هذا الانحدار الاخلاقي والصمت المشين تجاه هذه المخلوقات المسكينة . يا رب تحاسب كل من يسىئ الى هذه المخلوقات دنيا واخرة لانك خالقها ولن تتركها حية او مقتولة .

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