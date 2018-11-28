النيابة بـ"أحداث إرهاب مطعم شهير": تقدم تقرير المعمل الجنائى حول الخسائر

قدمت النيابة العامة، خلال نظر محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم بالجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، والتى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تقرير المعمل الجنائى حول حريق المطعم الشهر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى.

وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة صورة تاريخ ميلاد باسم حسان حسنين محمد، محل الميلاد "الجيزة ـ هرم"، تاريخ الميلاد 2 يوليو 1997 والشهادة منسوبه لقطاع الأحوال المدنية.

وقدمت النيابة صوره ضوئية من تقرير الإدارة العامة لتحقيقات الأدلة الجنائية، إدارة الحرائق والمفرقعات، تضمن أنه بتاريخ 9 يناير 2015 تفيد انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حرق مطعم شهير بالهرم، وتبين أن الحريق شب بالمطعم وبـ 3 دراجات بخاريه للمطعم، وأثناء تواجد المعمل الجنائى فوجئ بمجموعه من الأشخاص بإطلاق الأعيرة النارية.

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

اعترف عبد الرحمن أسامة فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.