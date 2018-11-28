المملكة العربية السعودية تدعم القطاع الصحى باليمن بـ6.7 مليون دولار

إيمان حنا

استمرارا لدور المملكة العربية السعودية فى إغاثة الشعب اليمنى جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعاته الإغاثية فى قطاع الصحة والتى بلغت ـ بحسب آخر إحصائيات للمركز ـ 117 مشروعًا بتكلفة قدرها 432.7 مليون دولار، تضمنت 3 مشروعات لدعم وعلاج مرضى الفشل الكلوى داخل اليمن بتكلفة إجمالية 6.7 مليون دولار.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تقرير إحصائى له، أنه قدم 12 طنًّا من المستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى بـ 2.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون و51 ألف دولار لاستكمال مشروع مركز الغسيل الكلوى فى محافظة الضالع، كما وفّر المركز جلسات غسيل للمرضى المسجلين وجلسات غير مبرمجة للحالات الطارئة وجلسات متابعة للحالات.

ووفر المركز أيضًا الاحتياجات لـ 4500 جلسة غسيل كلوى بمشروعه الثالث فى 7 محافظات بتكلفة 123 ألف دولار.

ويقدم مركز الملك سلمان مساعدات مستمرة تتمثل فى توفير أجهزة ومستلزمات طبية وعلاج لمرضى الفشل الكلوى، كما يحرص على إيصال المساعدات الطبية للمحتاجين فى كافة المراكز المتواجدة باليمن بما فيها المراكز الواقعة فى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.