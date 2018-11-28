المكسيك تمنح كوشنر وساما رفيعا مما يثير انتقادات على تويتر

رويترز

قالت حكومة المكسيك المنتهية ولايتها يوم الثلاثاء إنها ستمنح أرفع وسام فى البلاد يتم منحه للأجانب إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهو ما قوبل بالسخرية من قبل المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقالت الحكومة فى بيان إنه سيتم منح كوشنر الذى يتولى أيضا منصب مستشار كبير فى البيت الأبيض وسام نسر الأزتيك "لمساهماته الكبرى" فى ميثاق التجارة الجديد لأمريكا الشمالية الذى تم الاتفاق عليه فى أغسطس.

ونقلت صحيفة ريفورما يوم الثلاثاء عن مصادر من الحكومة لم تكشف عن هويتها أن من المتوقع أن يقلد إنريكي بينيا نييتو الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته كوشنر بالوسام رسميا يوم الخميس على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في بوينس ايرس.

وانتقد مكسيكيون بارزون على تويتر منح الوسام لكوشنر. وكتب الممثل المكسيكى جايل جارسيا برنال قائلا إن قرار تكريم كوشنر "مخز بدرجة كبيرة".