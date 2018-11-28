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"المعلمين" تبحث توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لترشيد المياه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:10 م
"المعلمين" تبحث توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لترشيد المياه خلف الزناتي نقيب المهن التعليمية
كتبت آية دعبس
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بحثت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات المهنية برئاسة خلف الزناتى، والهيئة العربية للتصنيع بشأن توزيع منتجات الهيئة التى تساعد على ترشيد استهلاك المياه.
 
 
وأوضحت هيئة المكتب، فى بيان، أنه يجرى الآن الاستعداد لتنظيم عمرة شهرى رجب وشعبان للعام الهجري 1440هـ ، كما رحبت الهيئة بـ "هشام مكحل" الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب، و"محمد حنظل" نقيب المعلمين باليمن والأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العربأثناء زيارتهما للاتحاد بالقاهرة .
 
 
 

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