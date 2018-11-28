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المجلس الفيدرالى الروسى يكشف سبب الاستفزاز الأوكرانى فى البحر الأسود

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:47 م
المجلس الفيدرالى الروسى يكشف سبب الاستفزاز الأوكرانى فى البحر الأسود سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أكد عضو المجلس الفيدرالى الروسى فرانس كليتسيفيتش، أن الاستفزاز فى مضيق (كيرتش) منظم، من أجل إلغاء لقاء الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب، المقرر إجراؤه على هامش قمة العشرين".

وقال كليتسيفيتش - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء - "فى الواقع، كان هذا هدف بعض القوى فى الولايات المتحدة، التى دفعت كييف إلى إثارة الاستفزاز الأخير فى بحر آزوف".

يذكر أن الرئيس ترامب ألمح - فى مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" فى وقت سابق اليوم - إلى أنه قد يلغى اللقاء مع بوتين خلال قمة العشرين فى الأرجنتين بسبب الوضع فى مضيق كيرتش.

يشار إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر يوم الأحد الماضي، ودخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.

 


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المجلس الفيدرالى الروسى

روسيا

أخبار روسيا

الاستفزاز الأوكرانى

البحر الأسود




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