المؤبد لتاجر مُخدرات قتل شخصا وأصاب 5 بينهم مساعد شرطة فى كمين أمنى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، السيد ابو مريشد أحد تجار المخدرات ببلبيس، بالسجن المؤبد، لقيامه بقتل عامل والشروع فى قتل 5 آخرين بينهم مساعد شرطة، وذلك أثناء محاولته الهروب من كمين أمني.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس سنة 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول 6 أشخاص، بينهم مساعد شرطة، مصابين جميعًا بطلقات نارية، فيما توفي أحدهم فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد حشيش، معاون مباحث بلبيس، بإشراف العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائي بفرع الجنوب، أنه أثناء مرور القوات، بكمين أمني بطريق "بلبيس – بساتين الإسماعيلية" قام المتهم ، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ما أسفر عن إصابة مساعد شرطة و5 أشخاص تصادف مرورهم، فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.