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الكرملين: مازالت الاستعدادات جارية للقاء بوتين وترامب

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:32 ص
الكرملين: مازالت الاستعدادات جارية للقاء بوتين وترامب المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
رويترز
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قال الكرملين اليوم الأربعاء إن واشنطن لم تبلغ موسكو بإلغاء اجتماع مزمع بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين هذا الشهر، وإن الإعداد للاجتماع ما زال مستمرا.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه قد يلغى الاجتماع بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية قبالة ساحل القرم. لكنه قال إنه ما زال ينتظر "تقريرا وافيا" من فريقه المعنى بالأمن القومى بشأن الواقعة.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف إن الكرملين على علم بتصريح ترامب، لكن تمت الموافقة على الاجتماع ومازال الإعداد له جاريا.

 

 

 

 


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