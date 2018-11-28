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"القومى للمرأة" يطلق ماراثون للفتيات بمصر الجديدة الجمعة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:30 م
"القومى للمرأة" يطلق ماراثون للفتيات بمصر الجديدة الجمعة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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ينظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ووزارة الشباب والرياضة، أول ماراثون رسمى للفتيات والسيدات فى مصر وذلك يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر الجارى بمصر الجديدة .
 
 
وأوضحت  الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الماراثون يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم أجمع وإلى المجتمع المصرى بضرورة الاتحاد  سويا من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتأكيد على أن الدولة المصرية تدعم ذلك وفقا لما جاء في الدستور، إلى جانب تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة سباقات المارثون للسيدات.
 
يتضمن الماراثون سباقا لمسافة 8 كم للفتيات والسيدات يتبعه سباق العائلات لمسافة 2 كم بمشاركة أفراد العائلة، وسيقام عقب السباق  حفل موسيقي لفرق على دام، الميناء سحر الزغبي و ياسمين زكى. 
 
يأتى السباق فى إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المراة ،ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء و الفتيات.
 

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القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى




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