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القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:36 م
القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط القوات البحرية - ارشيفية
كتب زكي القاضي
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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك السفينة الحربية الأسبانية ( RELAMPAGO) وعدد من القطع البحرية المصرية .
 
تضمن التدريب تنفيذ سيناريو واقعيا لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب والتدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوى معادى ، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها .
 
يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات ، بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن البحرى بالمنطقة .
 
 
 
 

 


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القوات المسلحة

البحرية المصرية والإسبانية

البحرالمتوسط

اليوم السابع بلس




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