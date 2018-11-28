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القبض على 9 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:00 ص
القبض على 9 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 9 سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 9 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم "ربيع .ع.ال" 36 عاما جزار مقيم دائرة مركز التل الكبير و"محمود.م.ز"29 عاما مقيم دائرة مركز الاسماعيلية و"علاء.ح.م"52 عاما مقيم الزقازيق شرقية و" خالد.ا.ع"25 عاما مقيم المنزلة دقهلية و"محمد.ال.م"23 عاما مقيم الاربعين بمحافظة السويس و"ياسر.ش.ح"45 عاما مقيم فيصل السويس و"شريف.ع.ح"36 عاما مقيم الضواحى بورسعيد و"احمد.ع.ا"35 عاما مقيم الاربعين السويس و"محمد.م.ر"26 عاما مقيم القرين شرقية


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