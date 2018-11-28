القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.ف" 23 عاما عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"مطواه"والمتهم "وجدى .خ.و"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه"والمتهم "محمود.م.م"17 عاما عاطل مقيم دائرة قسم اول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "زكى.م.ز" 18 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمد.ه.ال" 18 عاما عاطل ومقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض "سكين" والمتهم "احمد.ف.ا" 23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "وليد.م.ع"35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "احمد.ا.ر"19 عاما عاطل ومقيم شارع هدى شعراوى بحوزته سلاح أبيض "مطواه".