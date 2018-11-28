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القابضة المعدنية تتدخل لإنقاذ الحديد والصلب بتسوية الديون وتعيين مجلس جديد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:34 ص
القابضة المعدنية تتدخل لإنقاذ الحديد والصلب بتسوية الديون وتعيين مجلس جديد جانب من توقيع البروتوكول
كتب ـ عبد الحليم سالم
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وقع المهندس إيهاب محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب مع محمد الاتربى رئيس بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك بين شركة الحديد والصلب المصرية إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية  وبنك مصر، برعاية الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس ادارة القابضة المعدنية، بهدف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح بنك مصر ضد شركة الحديد والصلب، وذلك بالطرق الودية في إطار قانوني يحفظ حقوق البنك، كما أنه يحافظ علي أحد الكيانات الاقتصادية الهامة التى تسهم في دفع عجلة التنمية.

الانتهاء من توقيع الروتوكول لتسوية الديون
الانتهاء من توقيع الروتوكول لتسوية الديون

 

يتم بموجب البروتوكول وضع إطار قانوني نحو إنهاء المنازعات القضائية والبالغ قيمتها (59.561)مليون دولار بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5% عن القضيتين رقم (3374)لسنة 121 ق ورقم (295) لسنة 9ق إقتصاد القاهرة والتي استمرت لأعوام عديدة بين شركة الحديد والصلب وبنك مصر وقد تم الاتفاق علي قيام شركة الحديد والصلب بسداد مبلغ (750) مليون جنيه مصري كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها 50% أراضى غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقيع على البروتوكول وقد نتج عن هذه التسوية التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك بحوالي 6 ملايين دولار والتنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامه بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بحوالي  ملايين دولار.

رئيس القابضة المعدنية يستقبل رئيس بنك مصر
رئيس القابضة المعدنية يستقبل رئيس بنك مصر

 

 وكان رئيس القابضة المعدنية الدكتور مدحت نافع قرر تعيين إيهاب محمد عبدالعزيز، رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، لشركة الحديد والصلب المصرية خلفًا لعبدالعاطي صالح ، بعد حوالى 5 أشهر من تكليفه نظرا للانتقادات الكثيرة التى تعرض لها.

 كما تم تعيين أحمد شرين كريم، ومحمود سمير يونس، عضوين بمجلس الإدارة.

 

 

 


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