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العصار: 9 وزراء دفاع و7 رؤوساء أركان يشاركون بـ"أيدكس 2018" حتى الآن

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:26 م
العصار: 9 وزراء دفاع و7 رؤوساء أركان يشاركون بـ"أيدكس 2018" حتى الآن الدكتور محمد العصار
كتب زكى القاضى
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كشف الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، حدث كبير تقيمه الدول الكبرى فقط، واختيار مصر لإقامة ذلك المعرض يوثق علاقاتها القوية بالأشقاء والأصدقاء، خاصة فى ظل حضور 9 وزراء دفاع، و 7 رؤوساء أركان و8 وزراء إنتاج حربى، تأكد حضورهم حتى الآن.
 
وأضاف الدكتور محمد العصار، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المعرض يحضره أيضا بالإضافة للملحقين العسكريين، الممثلين لكافة السفارات الأجنبية فى مصر، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث تم توجيه دعوات للحضور لكافة المعنيين بالأمر، مشيرا إلى أن هذا العدد كبير للغاية، لا يتواجد فى معارض دولية عالمية سبقتنا لذلك.
 
 
 
 
 
 

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العصار

الانتاج الحربى

ايدكس 2018

معرض ايدكس

القوات المسلحة




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