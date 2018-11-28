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العصار لـ"اليوم السابع": أيدكس 2018 يشهد منتجات عسكرية مصرية تعرض لأول مرة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:41 م
العصار لـ"اليوم السابع": أيدكس 2018 يشهد منتجات عسكرية مصرية تعرض لأول مرة الدكتور محمد العصار
كتب زكى القاضى
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كشف الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى ورئيس اللجنة العليا لتنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " أيدكس 2018"، أن المعرض سيضم لأول مرة منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدى مصرية خالصة وتتنوع تلك المنتجات، رافضا كشفها قبل إعلانها رسميا فى المعرض الذى يفتتح يوم الاثنين المقبل.
 
 
و قال الدكتور العصار فى تصريحات خاصة لـ:" اليوم السابع"، أن  الأسلحة التى سنكشف عنها، سترضى المصريين، وستجعلهم أكثر فخرا ببلادهم، ونتطلع لعرضها للدول التى تشارك فى المعرض.
 
 
 
 
 
 
 

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