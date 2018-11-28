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الصحة: زيادة مستشفيات إجراء الجراحات الحرجة لمشروع إنهاء قوائم الانتظار

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:30 ص
الصحة: زيادة مستشفيات إجراء الجراحات الحرجة لمشروع إنهاء قوائم الانتظار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد عاطف، مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أنه جارٍ رفع عدد المستشفيات التى تجرى الجراحات العاجلة خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة تقديم الخدمة .

وقال الدكتور خالد عاطف لـ"اليوم السابع" إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتسهيل إجراء الجراحات العاجلة للمرضى خاصة الأطفال، مضيفًا أن هناك متابعة جيدة لسرعة إجراء الجراحات للمرضى .

وأضاف الدكتور خالد عاطف أن المجتمع المدنى يؤدى دورًا كبيرًا فى مساعدة الوزارة لإجراء الجراحات الحرجة والعاجلة للمرضى مشيرًا إلى أن الأولوية فقط للحالة الحرجة .

 

 


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مشروع قوائم الانتظار

الجراحات الحرجة




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