الصحة: زيادة مستشفيات إجراء الجراحات الحرجة لمشروع إنهاء قوائم الانتظار

أكد الدكتور خالد عاطف، مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أنه جارٍ رفع عدد المستشفيات التى تجرى الجراحات العاجلة خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة تقديم الخدمة .
وقال الدكتور خالد عاطف لـ"اليوم السابع" إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتسهيل إجراء الجراحات العاجلة للمرضى خاصة الأطفال، مضيفًا أن هناك متابعة جيدة لسرعة إجراء الجراحات للمرضى .
وأضاف الدكتور خالد عاطف أن المجتمع المدنى يؤدى دورًا كبيرًا فى مساعدة الوزارة لإجراء الجراحات الحرجة والعاجلة للمرضى مشيرًا إلى أن الأولوية فقط للحالة الحرجة .
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