"الصحة" تعزز تفعيل قانون فرض الغرامات على المدخنين بالمنشآت العامة

كتب ــ وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، أن مشاهد الدراما المختلفة التى تحث على التدخين ساهمت إلى حد كبير فى رفع وزيادة معدلات التدخين، خاصة فى السنوات القليلة الماضية، وتابعت: "سيتم تعميم تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين فى المنشآت العامة".

وأوضحت خلال إطلاق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لعام 2030، أن الدولة لديها نية كبيرة فى إيجاد تشريعات قوية لحظر التدخين فى الأماكن العامة، لافتة أن هناك تعديل يتم حاليا فى اللجنة العليا لمكافحة التدخين حتى تكون أكثر فاعلية.

وتابعت، أن هناك قانونا يحظر التدخين فى المنشآت العامة ويفرض عقوبات كبيرة، وسيتم العمل على تعزيز تفعيله منعا لأضرار التدخين.

كانت الدكتورة سحر لبيب، أكدت أن واحدا من 6 أفراد يتوفون بسبب التدخين، وبحلول عام 2030 سيكون 7 من كل 10 مدخنين فى الدول النامية.