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"الصحة" تعزز تفعيل قانون فرض الغرامات على المدخنين بالمنشآت العامة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:02 م
"الصحة" تعزز تفعيل قانون فرض الغرامات على المدخنين بالمنشآت العامة التدخين - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، أن مشاهد الدراما المختلفة التى تحث على التدخين ساهمت إلى حد كبير فى رفع وزيادة معدلات التدخين، خاصة فى السنوات القليلة الماضية، وتابعت: "سيتم تعميم تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين فى المنشآت العامة".
 
وأوضحت خلال إطلاق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لعام 2030، أن الدولة لديها نية كبيرة فى إيجاد تشريعات قوية لحظر التدخين فى الأماكن العامة، لافتة أن هناك تعديل يتم حاليا فى اللجنة العليا لمكافحة التدخين حتى تكون أكثر فاعلية.
 
 
وتابعت، أن هناك قانونا يحظر التدخين فى المنشآت العامة ويفرض عقوبات كبيرة، وسيتم العمل على تعزيز تفعيله منعا لأضرار التدخين.
 
 
كانت الدكتورة سحر لبيب، أكدت أن واحدا من 6 أفراد يتوفون بسبب التدخين، وبحلول عام 2030 سيكون 7 من كل 10 مدخنين فى الدول النامية.

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التدخين

المنشأت العامة

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

قانون فرض الغرامات على المدخنين بالمنشآت العامة

قانون فرض الغرامات على المدخنين بالمنشآت العامة ايضا فى الاماكن المزدحمه فـ المجرمين بـ يلسعوا الماره بـ السيجاره خاصه عندما يمثل انه يجرى على اتوبيس و يلسع من امامه فى ذراعه و مداخل الاماكن التجاريه يكون المجرم منهم واقف و عارف ان السيجاره ممكن يلمسها الماره الداخلين الى ممر تجارى

عدد الردود 0

بواسطة:

الشو الاعلامي

كلمه الصحه اصبحت مرادفا لكلمه اثاره الجدل

وطبعا سوف تنشئون غرف او اماكن خاصه في كل مصلحه للمدخنين. الافضل ان تحلوا مشكله زياده اسعار الدواء وتوفيره في السوق. وتهتموا بالمستشفيات والاطباء لتأمينهم وتوفير المناخ والامكانيات المناسبه ليتمكنوا من عايتهم للمرضي. او ترشحوا معاليها لوزاره الاعلام

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