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السودان وإستونيا يؤكدان الحرص على إقامة علاقات دبلوماسية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:43 ص
السودان وإستونيا يؤكدان الحرص على إقامة علاقات دبلوماسية وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد
(أ ش أ)
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التقى أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية السودانية، فى العاصمة الخرطوم، بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية إستونيا ساندر سووني.

وأكد فيصل ترحيب السودان ببدء العلاقات مع إستونيا، ووعد ببذل الجهد لتطوير وترقية العلاقات بين البلدين.

من جانبه، نقل المبعوث الإستونى رغبة وحرص بلاده على إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان وعن تطلعه لمزيد من التعاون فى المستقبل.

فى سياق متصل، التقت السفيرة إلهام شانتير الوكيل المساعد للشئون السياسية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية السودانية، بالمبعوث الخاص للرئيس الإستوني، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية. وأكد الطرفان ضرورة تنشيط وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين فى البلدين.

كما التقت السفيرة إلهام شانتير بوزيرة الدولة للشئون الإفريقية بالخارجية البريطانية هارييت بالدوين والوفد المرافق لها.

وبحث الجانبان نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجى الأخيرة بين السودان وبريطانيا التى انعقدت فى لندن مطلع الشهر الجاري، وتعرف الوفد على أهم المستجدات فى الشأن السوداني، وعلى الجهود التى يقوم بها السودان لتحقيق السلام والاستقرار فى الإقليم.

 


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