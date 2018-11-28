السكرتير المساعد بالأقصر يشهد ورشة عمل للتوعية بقانون التعاقدات الحكومية

شهد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر ورشة العمل التى نظمها قطاع التدريب الداخلى بالمديرية المالية بالأقصر والخاصة بتوعية العاملين بالجهات الحكومية بالقانون 182 لسنة 2018 والخاص بالتعاقدات الحكومية وذلك بهدف التعريف بأفضل الممارسات والآليات لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أى تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون.

وتم خلال الورشة استطلاع اراء ممثلين الادارات المالية والحسابية بالأقصر والمشتريات والشئون المالية بالجهات الحكومية حول القانون وآرائهم ومقترحاتهم والاستفسارات الخاصة بالقانون للمساهمة فى اعداد اللائحة التنفيذية التى تعدها وزارة المالية.

شارك فى الورشة التى استمرت لمدة يوم واحدة منتصر محمد طاهر مسئول بوزارة المالية منسق عام منظومة ادارة المعلومات المالية الحكومية بالوزارة ورمضان زكى مدير عام المديرية المالية بالأقصر، وعياد كامل مدير الحسابات الخاصة بالمحافظة وعثمان احمد على مدير الحسابات العامة بالمحافظة ونحو 150 موظفا ومحاسبا من العاملين بالجهات المالية وشئون العاملين بالمؤسسات الحكومية بالأقصر.