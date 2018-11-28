video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السكرتير المساعد بالأقصر يشهد ورشة عمل للتوعية بقانون التعاقدات الحكومية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:56 م
السكرتير المساعد بالأقصر يشهد ورشة عمل للتوعية بقانون التعاقدات الحكومية فعاليات الورشة بمكتبة مصر العامة بالكرنك
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر ورشة العمل التى نظمها قطاع التدريب الداخلى بالمديرية المالية بالأقصر والخاصة بتوعية العاملين بالجهات الحكومية بالقانون 182 لسنة 2018 والخاص بالتعاقدات الحكومية وذلك بهدف التعريف بأفضل الممارسات والآليات لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أى تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون.

 

وتم خلال الورشة استطلاع اراء ممثلين الادارات المالية والحسابية بالأقصر والمشتريات والشئون المالية بالجهات الحكومية حول القانون وآرائهم ومقترحاتهم والاستفسارات الخاصة بالقانون للمساهمة فى اعداد اللائحة التنفيذية التى تعدها وزارة المالية.

 

شارك فى الورشة التى استمرت لمدة يوم واحدة منتصر محمد طاهر مسئول بوزارة المالية منسق عام منظومة ادارة المعلومات المالية الحكومية بالوزارة ورمضان زكى مدير عام المديرية المالية بالأقصر، وعياد كامل مدير الحسابات الخاصة بالمحافظة وعثمان احمد على مدير الحسابات العامة بالمحافظة ونحو 150 موظفا ومحاسبا من العاملين بالجهات المالية وشئون العاملين بالمؤسسات الحكومية بالأقصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المالية" تنظم ورش عمل للتوعية بأفضل ممارسات قانون التعاقدات الحكومية

الاقصر

اخبار الاقصر

ورشة عمل للعاملين بالاقصر

اخبار مصر

قانون التعاقدات الحكومية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة